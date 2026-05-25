Сборная Норвегии впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Сборная Норвегии со счётом 4:1 одолела команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира.
ЧМ-2026 . Группа B
25 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Сальстен – 02:59 0:2 Брандсегг-Нюгор (Вестерхейм) – 06:49 1:2 Хмеларж – 15:47 1:3 Рённильд (Сальстен, Петтерсен) – 48:10 1:4 Брандсегг-Нюгор (Эстби, Коблар) – 54:17
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ховар Сальстен, Микаэль Брандсегг-Нюгор (дважды) и Мартин Рённильд. Единственный гол чешской сборной – на счету Ярослава Хмеларжа.
Норвегия впервые с 2012 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.
По итогам шести встреч на счету Норвегии и Чехии по 13 очков, команды занимают второе и третье место в турнирной таблице группы B. В заключительном матче группового этапа норвежцы сыграют с Данией, чехи встретятся со сборной Канады. Игры состоятся 26 мая.
