Главная Хоккей Новости

Сборная Норвегии впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная Норвегии впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Комментарии

Сборная Норвегии со счётом 4:1 одолела команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира.

ЧМ-2026 . Группа B
25 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Сальстен – 02:59     0:2 Брандсегг-Нюгор (Вестерхейм) – 06:49     1:2 Хмеларж – 15:47     1:3 Рённильд (Сальстен, Петтерсен) – 48:10     1:4 Брандсегг-Нюгор (Эстби, Коблар) – 54:17    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ховар Сальстен, Микаэль Брандсегг-Нюгор (дважды) и Мартин Рённильд. Единственный гол чешской сборной – на счету Ярослава Хмеларжа.

Норвегия впервые с 2012 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.

По итогам шести встреч на счету Норвегии и Чехии по 13 очков, команды занимают второе и третье место в турнирной таблице группы B. В заключительном матче группового этапа норвежцы сыграют с Данией, чехи встретятся со сборной Канады. Игры состоятся 26 мая.

