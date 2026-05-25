«Адмирал» сделал квалификационные предложения двум защитникам

«Адмирал» сделал квалификационные предложения защитникам Александру Шепелеву и Дмитрию Дерябину. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

28-летний Шепелев провёл в составе клуба два сезона. В минувшем регулярном чемпионате Александр сыграл 30 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами при полезности "-15". Всего он провёл за команду 80 игр с учётом плей-офф и набрал 18 (4+14) очков.

26-летний Дерябин также провёл два сезона в составе «Адмирала». В минувшей регулярке на его счету 50 матчей, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при полезности "-8". Всего он провёл за команду 74 матча и заработал 7 (2+5) очков.

