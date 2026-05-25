Гомоляко: Радулов себе не изменяет, каждый год показывает хоккей высоченного уровня

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил выступление нападающего «Локомотива» Александра Радулова в финальной серии плей-офф КХЛ. 21 мая ярославский клуб победил казанский «Ак Барс» (3:2) в шестой игре и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Радулов себе не изменяет, он каждый год показывает хоккей высоченного уровня. Поэтому я считаю, что он как в полуфинальной серии с «Авангардом», так и в финальной с «Ак Барсом» показал уровень. Радулов есть Радулов, он звезда высокого уровня, на таких можно только равняться», – приводит слова Гомоляко Vprognoze.

39-летний Радулов провёл 22 встречи в плей-офф и набрал 17 (6+11) очков.