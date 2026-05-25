Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гомоляко: Радулов себе не изменяет, каждый год показывает хоккей высоченного уровня

Гомоляко: Радулов себе не изменяет, каждый год показывает хоккей высоченного уровня
Комментарии

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил выступление нападающего «Локомотива» Александра Радулова в финальной серии плей-офф КХЛ. 21 мая ярославский клуб победил казанский «Ак Барс» (3:2) в шестой игре и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Радулов себе не изменяет, он каждый год показывает хоккей высоченного уровня. Поэтому я считаю, что он как в полуфинальной серии с «Авангардом», так и в финальной с «Ак Барсом» показал уровень. Радулов есть Радулов, он звезда высокого уровня, на таких можно только равняться», – приводит слова Гомоляко Vprognoze.

39-летний Радулов провёл 22 встречи в плей-офф и набрал 17 (6+11) очков.

Материалы по теме
Радулов — лучший в КХЛ даже в 39 лет. Звёзд такого калибра очень не хватает
Радулов — лучший в КХЛ даже в 39 лет. Звёзд такого калибра очень не хватает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android