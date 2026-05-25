Егор Черников высказался о продлении контракта с «Автомобилистом»

Нападающий «Автомобилиста» Егор Черников прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано на два года.

– Насколько сложным стал для тебя первый сезон в Екатеринбурге?

– Думаю, первый сезон в топ-клубе в жизни каждого спортсмена становится особенным и сложным, но мне повезло с коллективом – ребята сразу поддержали меня и предлагали помощь по любым вопросам, поэтому каких-то особенных сложностей не возникло.

– Какой положительный для себя опыт ты получил за год в клубе?

– Тут достаточно взрослая команда, где каждый знает, для чего он находится здесь. Перенимать опыт у старших ребят было в удовольствие.

– Для тебя было важно продолжить карьеру именно в «Автомобилисте»?

– Да, конечно, мне очень понравились город и те условия, которые созданы для клуба. Плюс здесь я нахожусь недалеко от дома, могу чаще видеться с семьёй.

– Как и где проводишь свободное время в отпуске?

– Уже успел съездить домой в Челябинск, потом – в Ханты-Мансийск. И уже начал готовиться к следующему сезону.

– Каким бы ты хотел, чтобы получился для тебя новый сезон? Чего ждёшь от него?

– Я жду чего-то не именно от сезона, а больше от себя. Самое главное – это хорошо подготовиться и показать свой максимум. От этого и будет зависеть то, как начнётся сезон, – приводит слова Черникова пресс-служба «Автомобилиста».