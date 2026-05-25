«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Будницким на два года

Защитник Виталий Будницкий подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Срок двухстороннего соглашения рассчитан на два года.

В минувшем сезоне 24-летний Будницкий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, сыграв два матча за «Салават» с учётом плей-офф. Также на его счету 59 игр во Всероссийской хоккейной лиге за «Торос», в которых он отметился 13 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков. В плей-офф уфимский клуб дошёл до стадии 1/4 финала, где уступил в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 0-4.

