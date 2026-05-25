Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Исаев ответил, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд

Исаев ответил, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд
Комментарии

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев ответил на вопрос, может ли ярославский клуб взять третий Кубок Гагарина подряд. 21 мая «Локомотива» одолел «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счётом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф КХЛ во втором сезоне подряд.

– Чем для вас нынешний триумф отличается от прошлогоднего?
– Эмоционально сейчас было тяжелее. Всё-таки мы третий сезон подряд играли в финале – это выматывает. Команда устаёт, становится тяжелее настраиваться. И надо просто из себя всё доставать. Всё, что есть, надо доставать – по крупицам, по ложкам. Поэтому огромная благодарность всем пацанам из нашей команды, что они это сделали.

– В следующем сезоне «Локомотив» способен в четвёртый раз подряд выйти в финал и в третий раз подряд выиграть Кубок Гагарина?
– Если качественно восстановимся и наберёмся сил, то всё возможно, – приводят слова Исаева «Известия».

Материалы по теме
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android