Исаев ответил, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев ответил на вопрос, может ли ярославский клуб взять третий Кубок Гагарина подряд. 21 мая «Локомотива» одолел «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счётом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф КХЛ во втором сезоне подряд.

– Чем для вас нынешний триумф отличается от прошлогоднего?

– Эмоционально сейчас было тяжелее. Всё-таки мы третий сезон подряд играли в финале – это выматывает. Команда устаёт, становится тяжелее настраиваться. И надо просто из себя всё доставать. Всё, что есть, надо доставать – по крупицам, по ложкам. Поэтому огромная благодарность всем пацанам из нашей команды, что они это сделали.

– В следующем сезоне «Локомотив» способен в четвёртый раз подряд выйти в финал и в третий раз подряд выиграть Кубок Гагарина?

– Если качественно восстановимся и наберёмся сил, то всё возможно, – приводят слова Исаева «Известия».