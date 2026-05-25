«Эдмонтон» подписал контракт с форвардом Аку Рятю на год

Финский нападающий Аку Рятю подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба клуба. Срок двустороннего соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит $ 850 тыс.

В сезоне-2025/2026 24-летний форвард провёл 51 матч за «Кярпят», где отметился 20 заброшенными шайбами и 37 результативными передачами. Рятю дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/2024 в составе «Аризоны Койотс». На его счету одна игра и один пас.

Нападающий был выбран «Аризоной» под общим 151-м номером на драфте НХЛ 2019 года. Напомним, в 2024-м клуб был расформирован, а Рятю стал последним хоккеистом, который дебютировал за команду. На базе «Койотс» была основана «Юта Маммот».

