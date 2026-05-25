Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Германия — Великобритания, результат матча 25 мая 2026 года, счет 6:3, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Германии уверенно обыграла Великобританию на ЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, 25 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Великобритании. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:3.

ЧМ-2026 . Группа A
25 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Окончен
6 : 3
Великобритания
1:0 Карачун (Зайдер) – 13:56     2:0 Тиффельс – 19:25     3:0 Вагнер (Зайдер, Карачун) – 19:41     4:0 Эдер (Лойбль, Гаванке) – 22:12     4:1 Дауд (Нилсон, Халберт) – 24:04 (pp)     5:1 Самански (Райхель, Тиффельс) – 40:17     6:1 Гаванке (Хюттль, Креммер) – 49:00     6:2 Беттеридж (Jenion) – 50:51     6:3 Лахович (Neilson, Кёрран) – 54:06    

На 14-й минуте нападающий сборной Германии Александр Карачун забил первый гол. На 20-й минуте форвард Фредерик Тиффельс удвоил преимущество немцев. Спустя 16 секунд защитник Фабио Вагнер забросил третью шайбу немецкой команды. На 23-й минуте нападающий Андреас Эдер укрепил преимущество Германии. На 25-й минуте форвард Роберт Дауд сократил отставание сборной Великобритании.

На 41-й минуте нападающий Джош Самански забил пятый гол немцев. На 50-й минуте защитник Леон Гаванке укрепил преимущество немецкой команды. На 51-й минуте форвард Оливер Беттеридж отыграл одну шайбу британцев. На 55-й минуте нападающий Роберт Лахович забил третий гол британской сборной, установив окончательный счёт — 6:3.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Германия и Великобритания выступают в группе А с командами Латвии, Финляндии, Швейцарии, Австрии, США и Венгрии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Оглушительная сенсация на ЧМ по хоккею! Норвегия хлопнула Чехию и сыграет в плей-офф
Оглушительная сенсация на ЧМ по хоккею! Норвегия хлопнула Чехию и сыграет в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android