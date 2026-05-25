Сборная Германии уверенно обыграла Великобританию на ЧМ-2026

Сегодня, 25 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Великобритании. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:3.

На 14-й минуте нападающий сборной Германии Александр Карачун забил первый гол. На 20-й минуте форвард Фредерик Тиффельс удвоил преимущество немцев. Спустя 16 секунд защитник Фабио Вагнер забросил третью шайбу немецкой команды. На 23-й минуте нападающий Андреас Эдер укрепил преимущество Германии. На 25-й минуте форвард Роберт Дауд сократил отставание сборной Великобритании.

На 41-й минуте нападающий Джош Самански забил пятый гол немцев. На 50-й минуте защитник Леон Гаванке укрепил преимущество немецкой команды. На 51-й минуте форвард Оливер Беттеридж отыграл одну шайбу британцев. На 55-й минуте нападающий Роберт Лахович забил третий гол британской сборной, установив окончательный счёт — 6:3.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Германия и Великобритания выступают в группе А с командами Латвии, Финляндии, Швейцарии, Австрии, США и Венгрии.