Словения — Италия, результат матча 25 мая 2026 года, счет 5:1, ЧМ по хоккею 2026

Словения одержала крупную победу над сборной Италии на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 25 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Италии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словенские хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа B
25 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Словения
Окончен
5 : 1
Италия
0:1 Пьетрониро (Пурделлер, Мантенуто) – 22:34     1:1 Тёрёк (Махковец) – 28:09     2:1 Дрозг (Махковец, Саболич) – 30:03 (pp)     3:1 Дрозг (Махковец, Грегорц) – 39:54 (pp)     4:1 Махковец (Тёрёк, Саболич) – 47:18     5:1 Ежовсек (Ограеншек, Тичар) – 51:24 (pp)    

На 23-й минуте защитник сборной Италии Фил Пьетрониро забил первый гол. На 29-й минуте нападающий команды Словении Матиц Тёрёк сравнял счёт. На 31-й минуте форвард Ян Дрозг вывел словенцев вперёд. На 40-й минуте Дрозг забросил третью шайбу словенской сборной, оформив дубль. На 48-й минуте нападающий Марцель Махковец забил четвёртый гол Словении. На 52-й минуте Жан Ежовсек укрепил преимущество словенцев и установил окончательный счёт — 5:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Словения и Италия выступают в группе B с командами Дании, Канады, Словакии, Швеция, Чехии и Норвегии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
