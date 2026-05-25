Словения одержала крупную победу над сборной Италии на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 25 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Италии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словенские хоккеисты со счётом 5:1.

На 23-й минуте защитник сборной Италии Фил Пьетрониро забил первый гол. На 29-й минуте нападающий команды Словении Матиц Тёрёк сравнял счёт. На 31-й минуте форвард Ян Дрозг вывел словенцев вперёд. На 40-й минуте Дрозг забросил третью шайбу словенской сборной, оформив дубль. На 48-й минуте нападающий Марцель Махковец забил четвёртый гол Словении. На 52-й минуте Жан Ежовсек укрепил преимущество словенцев и установил окончательный счёт — 5:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Словения и Италия выступают в группе B с командами Дании, Канады, Словакии, Швеция, Чехии и Норвегии.