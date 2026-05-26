Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон и Ничушкин могут не сыграть в четвёртом матче Кубка Стэнли с «Вегасом» — Фрэнсис

Маккиннон и Ничушкин могут не сыграть в четвёртом матче Кубка Стэнли с «Вегасом» — Фрэнсис
Комментарии

Нападающие «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин могут не сыграть в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли сезона-2026 с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает журналист Эрик Фрэнсис в соцсети X.

По информации источника, у обоих игроков травмы нижней части тела. Сроки их возвращения в строй остаются под вопросом.

30‑летний канадец и 31‑летний россиянин получили травмы в третьей игре полуфинальной серии с «Вегасом» (3:5). Четвёртый матч состоится в Парадайсе, на домашнем льду «Голден Найтс», в среду, 27 мая. «Вегас» ведёт в серии со счётом 3-0 и может гарантировать себе выход в финал уже в грядущем матче.

Маккиннон — лучший бомбардир «Колорадо» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли с 15 (7+8) очками в 12 играх. В активе Ничушкина 4 (2+2) очка в 12 матчах.

Материалы по теме
Беднар — о травмах Ничушкина и Маккиннона: конечно, это не идеальные обстоятельства
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android