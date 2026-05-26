Свечников сравнялся с Панариным по матчам в Кубке Стэнли

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит третий полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Каролину Харрикейнз». Счёт в серии 1-1.

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников проводит свой 77-й матч в Кубке Стэнли.

По этому показателю он обошёл соотечественников Дмитрия Куликова и Сергея Самсонова и сравнялся с Артемием Панариным.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи при коэффициенте полезности «-4».