Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Хоккей Новости

Демидов вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по результативности среди новичков

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов оформил результативный пас в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз» (2:3) ОТ.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24     1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28     1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22     2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp)     2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06    

Таким образом, в 17 матчах текущего плей‑офф на счету Демидова теперь 9 (3+6) очков. В регулярном чемпионате Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков — 62 (19+43) очка в 82 матчах: в совокупности в активе игрока 71 очко.

20‑летний россиянин вышел на четвёртое место среди новичков «Канадиенс» по результативности в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ.

Выше россиянина идут только Кьелл Далин (сезон 1985/1986) — 76 очков, Челиос (1984/1985) — 74 и Матс Наслунд (1982/1983) — 72.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
