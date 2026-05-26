Главная Хоккей Новости

«Монреаль» повторил голевой рекорд «Миннесоты» XXI века в Кубке Стэнли

«Монреаль» повторил голевой рекорд «Миннесоты» XXI века в Кубке Стэнли
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» повторили один из лучших результатов в истории плей-офф НХЛ по серии матчей с голом в первом периоде.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24     1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28     1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22     2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp)     2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06    

Во втором матче полуфинала Кубок Стэнли-2026 против «Каролины Харрикейнз» канадский клуб забросил шайбу в стартовой двадцатиминутке уже в 11-й игре подряд. Автором гола стал Майк Мэтисон, а ассистировали ему Иван Демидов и Джейк Эванс.

На данный момент счёт в матче — 2:2, команды продолжают встречу в овертайме.

Серия из 11 матчей с голом в первом периоде позволила «Монреалю» сравняться с «Миннесотой Уайлд» образца 2026 года, Эдмонтон Ойлерз 1987 года и Чикаго Блэкхокс 1971 года. Также этот результат, наравне с результатом «Миннесоты», лучший в XXI веке.

Рекорд НХЛ принадлежит «Филадельфии Флайерз», которая в 1976 году отличалась в первом периоде в 13 матчах подряд.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

Шикарный гол Демидова и вынос «Каролины»! Сказка «Монреаля» продолжается
