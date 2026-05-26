«Монреаль» повторил голевой рекорд «Миннесоты» XXI века в Кубке Стэнли

«Монреаль Канадиенс» повторили один из лучших результатов в истории плей-офф НХЛ по серии матчей с голом в первом периоде.

Во втором матче полуфинала Кубок Стэнли-2026 против «Каролины Харрикейнз» канадский клуб забросил шайбу в стартовой двадцатиминутке уже в 11-й игре подряд. Автором гола стал Майк Мэтисон, а ассистировали ему Иван Демидов и Джейк Эванс.

На данный момент счёт в матче — 2:2, команды продолжают встречу в овертайме.

Серия из 11 матчей с голом в первом периоде позволила «Монреалю» сравняться с «Миннесотой Уайлд» образца 2026 года, Эдмонтон Ойлерз 1987 года и Чикаго Блэкхокс 1971 года. Также этот результат, наравне с результатом «Миннесоты», лучший в XXI веке.

Рекорд НХЛ принадлежит «Филадельфии Флайерз», которая в 1976 году отличалась в первом периоде в 13 матчах подряд.

