Гол Свечникова в овертайме принёс «Каролине» победу над «Монреалем». У Демидова — ассист

В Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился третий полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Харрикейнз».

В составе хозяев сегодня забивали Майк Мэтисон и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов отличился результативным пасом.

У гостей голы на счету Шейна Гостисбера, Тейлора Холла и Андрея Свечникова (победный гол в овертайме). Изначально автором гола был записан Себастьян Ахо, затем его переписали.

Следующая, четвёртая игра между командами состоится также на площадке «Монреаля» 28 мая.

