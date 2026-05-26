Монреаль Канадиенс — Каролина Харрикейнз, результат матча 26 мая 2026, счет 2:3 ОТ, 3-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 2025/2026

Гол Свечникова в овертайме принёс «Каролине» победу над «Монреалем». У Демидова — ассист
Комментарии

В Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился третий полуфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24     1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28     1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22     2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp)     2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06    

В составе хозяев сегодня забивали Майк Мэтисон и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов отличился результативным пасом.

У гостей голы на счету Шейна Гостисбера, Тейлора Холла и Андрея Свечникова (победный гол в овертайме). Изначально автором гола был записан Себастьян Ахо, затем его переписали.

Следующая, четвёртая игра между командами состоится также на площадке «Монреаля» 28 мая.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
