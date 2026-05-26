Демидов вышел на третье место в истории «Монреаля» по ассистам у новичков в Кубке Стэнли

Российский нападающий Иван Демидов продолжает переписывать историю дебютных выступлений в плей-офф в системе «Монреаль Канадиенс».

В матче с «Каролиной Харрикейнз» 19-летний форвард записал на свой счёт очередную результативную передачу, доведя общее число ассистов в текущем плей-офф до восьми. Этот показатель уже позволил ему войти в число самых результативных новичков в истории клуба по передачам в плей-офф.

Теперь Демидов делит третье место в соответствующем рейтинге — столько же результативных передач в дебютных постсезонах за «Монреаль» набирали Жан Беливо и Коул Кофилд, а впереди остаются лишь Крис Челиос (17) и Пи Кей Суббан (9).

Сама встреча, прошедшая на арене «Белл-центр», завершилась поражением «Монреаля» в овертайме — 2:3. В серии теперь ведёт «Каролина» — 2-1.

Иван Демидов случайно выругался и извинился