Победный гол «Каролины» в матче с «Монреалем» переписали с Ахо на Андрея Свечникова

Победная шайба «Каролины Харрикейнз» в овертайме третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» была официально переписана.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24     1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28     1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22     2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp)     2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06    

Изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, и она оказалась в воротах.

Однако после дополнительного анализа эпизода судейская бригада изменила решение. В итоговом протоколе победный гол в овертайме был записан на Свечникова.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова

