Победный гол «Каролины» в матче с «Монреалем» переписали с Ахо на Андрея Свечникова

Победная шайба «Каролины Харрикейнз» в овертайме третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» была официально переписана.

Изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, и она оказалась в воротах.

Однако после дополнительного анализа эпизода судейская бригада изменила решение. В итоговом протоколе победный гол в овертайме был записан на Свечникова.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины».

