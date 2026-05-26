Победный гол «Каролины» в матче с «Монреалем» переписали с Ахо на Андрея Свечникова
Победная шайба «Каролины Харрикейнз» в овертайме третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» была официально переписана.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24 1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28 1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22 2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp) 2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06
Изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, и она оказалась в воротах.
Однако после дополнительного анализа эпизода судейская бригада изменила решение. В итоговом протоколе победный гол в овертайме был записан на Свечникова.
Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины».
