Победная шайба Свечникова в овертайме с «Монреалем», которую изначально записали на Ахо

Победная шайба «Каролины Харрикейнз» в овертайме третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» была заброшена российским нападающим Андреем Свечниковым. После матча появилось видео данного гола.

Напомним, изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, и она оказалась в воротах. Однако позже гол всё-таки записали на россиянина.

В текущем сезоне плей-офф на счету Свечникова два гола и три ассиста в 11 матчах.

