Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 25 мая 2026 года

Сегодня, 26 мая, состоятся шесть матчей в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.
Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 26 мая 2026 (время московское):
13:20. Венгрия – Латвия;
13:20. Норвегия – Дания;
17:20. Швеция – Словакия;
17:20. США – Австрия;
21:20. Швейцария – Финляндия;
21:20. Чехия – Канада.
Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.