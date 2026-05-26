Швеция — Словакия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею начнётся в 17:20 мск

Сегодня, 26 мая, состоится матч группы B в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Швеции и Словакии. Игра начнётся в 17:20 мск. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч Игра». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.



Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, Россия не играет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.