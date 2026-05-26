Чехия — Канада: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею начнётся в 21:20 мск

Сегодня, 26 мая, состоится матч группы B в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Чехии и Канады. Игра начнётся в 21:20 мск. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч Игра». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США. Напомним, Россия не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.