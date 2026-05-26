Швеция — Словакия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 мая, состоится матч группы B в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Швеции и Словакии. Игра начнётся в 17:20 мск. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч Игра». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие сборной из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США. Напомним, Россия не играет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.