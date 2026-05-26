«Югра» — «Химик»: трансляция 5-го матча финала плей-офф ВХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 мая, пройдёт пятый матч финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ между «Югрой» и «Химиком». Игра пройдёт на стадионе «Арена-Югра» и начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии — 3-1 в пользу «Югры». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Финал плей-офф Всероссийской хоккейной лиги проводится до четырёх побед. Следующие матчи серии пройдут 28* и 30 мая*. В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.

* — при необходимости.

Всероссийская хоккейная лига была основана в 2009 году как правопреемница Высшей лиги.