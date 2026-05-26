Автор победного гола в матче с «Монреалем» Свечников прокомментировал победу «Каролины»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался по итогам третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2). Свечников стал автором победного гола в этой игре, форвард отличился в овертайме. Изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, она оказалась в воротах. Однако позже гол всё-таки записали на россиянина.

«Считаю, что всё дело в менталитете нашей команды. Мы любим напряжённые и сложные игры. Их просто обожаем. Нам нравится играть позиционно выше соперника и не давать ему шансов.

Думаю, именно поэтому мы и побеждаем в овертаймах», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Каролины».