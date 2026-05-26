Евгений Кузнецов посетил матч «Каролины» и «Монреаля» вместе с семьёй

Известный российский хоккеист Евгений Кузнецов вместе с родными присутствовал на третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между клубом «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс» (3:2). Благодаря победе в этой встрече «Каролина» повела в серии — 2-1. Победную шайбу в матче забросил нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24     1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28     1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22     2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp)     2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06    

Кузнецов наблюдал за игрой с трибун и позже опубликовал в социальных сетях видео с арены. Евгений выступал за «Каролину» в 2024 году, в составе команды нападающий провёл 20 матчей и набрал семь очков (два гола и пять передач). Отметим, Кузнецов выигрывал Кубок Стэнли, будучи хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз».

