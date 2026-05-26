Евгений Кузнецов посетил матч «Каролины» и «Монреаля» вместе с семьёй

Известный российский хоккеист Евгений Кузнецов вместе с родными присутствовал на третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между клубом «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс» (3:2). Благодаря победе в этой встрече «Каролина» повела в серии — 2-1. Победную шайбу в матче забросил нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников.

Кузнецов наблюдал за игрой с трибун и позже опубликовал в социальных сетях видео с арены. Евгений выступал за «Каролину» в 2024 году, в составе команды нападающий провёл 20 матчей и набрал семь очков (два гола и пять передач). Отметим, Кузнецов выигрывал Кубок Стэнли, будучи хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз».