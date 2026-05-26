Плющев ответил, в чём заключается феномен «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев ответил на вопрос, в чём заключается феномен «Локомотива», который стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2025/2026. В финальной серии ярославцы обыграли казанский «Ак Барс».

— Главный итог недели и всего сезона – чемпионство «Локомотива». В чём феномен Ярославля?
— Не могу сказать, что победа «Локомотива» состоялась с большим запасом и не вызвала никаких вопросов. Ярославль не доминировал в регулярном чемпионате, были очень средние отрезки и в плей-офф, когда Омск вёл 3-1 и переигрывал соперника. Что произошло дальше — всем известно. Перед стартом финала было понимание, что «Ак Барс» способен себя проявить. Казань очень уверенно прошла все раунды, был виден потенциал этого состава.На мой взгляд, этот потенциал не был реализован. Что открыло более стабильному «Локомотиву» дорогу к Кубку, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

