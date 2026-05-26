Андрей Свечников стал 15-м россиянином, забившим 25 голов в Кубке Стэнли
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал 15-м россиянином, забившим 25 голов в Кубке Стэнли. Форвард отличился в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24 1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28 1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22 2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp) 2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06
Свечников стал автором победного гола в этой игре, нападающий отличился в овертайме. Изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, она оказалась в воротах. Однако позже гол всё-таки записали на россиянина.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи при коэффициенте полезности «–4».
