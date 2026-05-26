Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал 15-м россиянином, забившим 25 голов в Кубке Стэнли. Форвард отличился в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2).

Свечников стал автором победного гола в этой игре, нападающий отличился в овертайме. Изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, она оказалась в воротах. Однако позже гол всё-таки записали на россиянина.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи при коэффициенте полезности «–4».