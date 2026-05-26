«Адмирал» объявил о заключении нового контракта с нападающим Завгородним

«Дмитрий Завгородний заключил новый контракт с «Адмиралом». Соглашение с нападающим носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона-2026/2027. Прошлый сезон для Дмитрия стал лучшим в карьере. За 67 матчей нападающий набрал 32 очка (16+16), став вторым снайпером и четвёртым бомбардиром команды. В среднем Завгородний проводил на льду по 16 минут, показатель полезности — «–2». Кроме того, Дмитрий — один из лидеров лиги по количеству шайб, заброшенных в меньшинстве», — сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».