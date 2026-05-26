Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников догнал Каменского по количеству голов в плей-офф НХЛ

Свечников догнал Каменского по количеству голов в плей-офф НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников догнал экс-форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Валерия Каменского по количеству голов в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Свечников отличился в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2). Теперь у Свечникова и Каменского по 25 шайб в плей-офф НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24     1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28     1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22     2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp)     2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06    

Свечников стал автором победного гола в этой игре, нападающий отличился в овертайме. Изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, она оказалась в воротах. Однако позже гол всё-таки записали на россиянина.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи при коэффициенте полезности «–4».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Андрей Свечников стал 15-м россиянином, забившим 25 голов в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android