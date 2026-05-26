Свечников догнал Каменского по количеству голов в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников догнал экс-форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Валерия Каменского по количеству голов в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Свечников отличился в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2). Теперь у Свечникова и Каменского по 25 шайб в плей-офф НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину.

Свечников стал автором победного гола в этой игре, нападающий отличился в овертайме. Изначально автором гола считался Себастьян Ахо — после первого просмотра эпизода сложилось впечатление, что именно он подправил шайбу после броска Андрея Свечникова, она оказалась в воротах. Однако позже гол всё-таки записали на россиянина.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи при коэффициенте полезности «–4».