Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коваленко — о «Локомотиве»: Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили своё

Коваленко — о «Локомотиве»: Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили своё
Комментарии

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о ярославском «Локомотиве» и бывшем тренере команды Бобе Хартли. Канадский специалист ранее объявил, что завершает тренерскую карьеру после победы в Кубке Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— За счёт чего «Локомотив» в финале прошёл «Ак Барс»?
— За счёт кубкового опыта. Состав «Локомотива» практически на 100% сохранился с прошлого, чемпионского года. Штаб Игоря Никитина за пять лет заложил мощный фундамент, Боб Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили своё. Такого стабильного и глубокого состава нет, наверное, ни в одном клубе КХЛ, это ярославская привилегия. Отсюда результат. Плюс Казань совершила ошибки, которые Ярославль использовал.

— Какие?
— Один из игроков «Ак Барса», на мой взгляд, совершенно напрасно начал критиковать соперников через прессу, перешёл на личности. В плей-офф такие моменты всегда отслеживаются. И такая опытная команда, как «Локомотив», обязательно использует их как дополнительную мотивацию. Посмотрите, как сыграл тот же Александр Радулов. Он очень эмоциональный хоккеист, но провокации соперника, наоборот, позволили ему сберечь свои эмоции и воплотить их в командный результат. Особенно это бросалось в глаза в решающем, шестом матче, когда Радулов молча уходил от любой заварушки, всю энергию направив на завоевание Кубка. Настоящий лидер! – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android