Коваленко — о «Локомотиве»: Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили своё

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о ярославском «Локомотиве» и бывшем тренере команды Бобе Хартли. Канадский специалист ранее объявил, что завершает тренерскую карьеру после победы в Кубке Гагарина.

— За счёт чего «Локомотив» в финале прошёл «Ак Барс»?

— За счёт кубкового опыта. Состав «Локомотива» практически на 100% сохранился с прошлого, чемпионского года. Штаб Игоря Никитина за пять лет заложил мощный фундамент, Боб Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили своё. Такого стабильного и глубокого состава нет, наверное, ни в одном клубе КХЛ, это ярославская привилегия. Отсюда результат. Плюс Казань совершила ошибки, которые Ярославль использовал.

— Какие?

— Один из игроков «Ак Барса», на мой взгляд, совершенно напрасно начал критиковать соперников через прессу, перешёл на личности. В плей-офф такие моменты всегда отслеживаются. И такая опытная команда, как «Локомотив», обязательно использует их как дополнительную мотивацию. Посмотрите, как сыграл тот же Александр Радулов. Он очень эмоциональный хоккеист, но провокации соперника, наоборот, позволили ему сберечь свои эмоции и воплотить их в командный результат. Особенно это бросалось в глаза в решающем, шестом матче, когда Радулов молча уходил от любой заварушки, всю энергию направив на завоевание Кубка. Настоящий лидер! – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.