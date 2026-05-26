Евгений Малкин не покинет «Питтсбург» — The Athletic

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продлит истекающий контракт с клубом, сообщает известное онлайн-издание The Athletic. По данным источника, стороны ведут переговоры о заключении однолетнего соглашения. На данном этапе неясно, когда «Питтсбург» и хоккеист придут к компромиссу, но 39-летний россиянин точно не покинет клуб.

Срок действующего соглашения форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026. В текущей кампании Малкин провёл 56 игр за «пингвинов» с учётом плей-офф Кубка Стэнли, набрав 61 (19+42) очко. Евгений выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В сезоне-2012/2013 Малкин играл за родной «Металлург».

