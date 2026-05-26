«Есть понимание». Губернатор Ярославской области — об уходе Никитина из «Локомотива»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев признался, что не готов комментировать обстоятельства ухода Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива» после завоевания Кубка Гагарина в 2025 году. Специалист расторг контракт с клубом по собственной инициативе, после чего возглавил ЦСКА, где работает по сей день.

— Вы общались с руководством «Локомотива» год назад по поводу ухода Никитина? Есть понимание, почему он ушёл при действующем двухлетнем контракте?

— У меня есть понимание, но думаю, что сейчас это уже не стоит вспоминать всуе. Надо просто сказать Игорю Валерьевичу Никитину огромное спасибо за ту победу, которая была в прошлом году. Мы пошли вперёд и сейчас идём дальше.

— Прошлым летом большой скандал вызвало то, что Никитину и его помощникам «Локомотив» не вручил традиционные чемпионские перстни после того, как весь штаб ушёл в ЦСКА. Как отреагировали на эту историю?

— Думаю, это вопрос не ко мне. Лучше спросить у руководства клуба. Я лично всегда благодарен тем, кто ведёт нас к победе, с кем мы идём к победе, — приводят слова Евраева «Известия».