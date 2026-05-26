Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Есть понимание». Губернатор Ярославской области — об уходе Никитина из «Локомотива»

«Есть понимание». Губернатор Ярославской области — об уходе Никитина из «Локомотива»
Комментарии

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев признался, что не готов комментировать обстоятельства ухода Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива» после завоевания Кубка Гагарина в 2025 году. Специалист расторг контракт с клубом по собственной инициативе, после чего возглавил ЦСКА, где работает по сей день.

— Вы общались с руководством «Локомотива» год назад по поводу ухода Никитина? Есть понимание, почему он ушёл при действующем двухлетнем контракте?
— У меня есть понимание, но думаю, что сейчас это уже не стоит вспоминать всуе. Надо просто сказать Игорю Валерьевичу Никитину огромное спасибо за ту победу, которая была в прошлом году. Мы пошли вперёд и сейчас идём дальше.

— Прошлым летом большой скандал вызвало то, что Никитину и его помощникам «Локомотив» не вручил традиционные чемпионские перстни после того, как весь штаб ушёл в ЦСКА. Как отреагировали на эту историю?
— Думаю, это вопрос не ко мне. Лучше спросить у руководства клуба. Я лично всегда благодарен тем, кто ведёт нас к победе, с кем мы идём к победе, — приводят слова Евраева «Известия».

Материалы по теме
Николай Наумов: существуют опасения, что летом «Локомотив» раскупят
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android