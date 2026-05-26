Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрий Карандин: уровень судейства тянет КХЛ вниз

Юрий Карандин: уровень судейства тянет КХЛ вниз
Комментарии

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин считает недостаточно высоким уровень судейства в Континентальной хоккейной лиге. Обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2025/2026 стал ярославский «Локомотив».

— Оцените судейство?
— На финал поставили ведущих арбитров – и они отработали незаметно, что является лучшим показателем их работы. Но судейский вопрос остаётся в КХЛ самым больным, даже в полуфиналах было много ошибок. Ряд непонятных правил, которых в ИИХФ, судя по последнему чемпионату мира, нет. Целая группа арбитров, которая не готова и которую тем не менее тянут за уши. Уровень нашего хоккея во многом определяет именно уровень судейства. К сожалению, оно тянет КХЛ вниз.

— Что скажете по плей-офф в целом?
— Если бы весь плей-офф состоял бы из двух последних серий – «Локомотива» с Омском и Казанью, то стал бы лучшим в истории. А так было много проходных серий – с огромными паузами между кругами. Поздно проснулись! – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Плющев: КХЛ — нишевой продукт. Заполняет на ТВ паузы между матчами дворового уровня в РПЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android