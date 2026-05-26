Юрий Карандин: уровень судейства тянет КХЛ вниз

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин считает недостаточно высоким уровень судейства в Континентальной хоккейной лиге. Обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2025/2026 стал ярославский «Локомотив».

— Оцените судейство?

— На финал поставили ведущих арбитров – и они отработали незаметно, что является лучшим показателем их работы. Но судейский вопрос остаётся в КХЛ самым больным, даже в полуфиналах было много ошибок. Ряд непонятных правил, которых в ИИХФ, судя по последнему чемпионату мира, нет. Целая группа арбитров, которая не готова и которую тем не менее тянут за уши. Уровень нашего хоккея во многом определяет именно уровень судейства. К сожалению, оно тянет КХЛ вниз.

— Что скажете по плей-офф в целом?

— Если бы весь плей-офф состоял бы из двух последних серий – «Локомотива» с Омском и Казанью, то стал бы лучшим в истории. А так было много проходных серий – с огромными паузами между кругами. Поздно проснулись! – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.