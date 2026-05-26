Латвия разгромила сборную Венгрии в матче чемпионата мира — 2026

Сегодня, 26 мая, прошёл матч группы A в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Венгрии и Латвии. Игра началась в 13:20 мск. Победу со счётом 8:1 во встрече одержали латвийцы.
В первом периоде сборная Латвии забросила венграм три безответных шайбы, дважды отличившись в большинстве, а уже к концу второго периода счёт стал 5:1 в пользу латвийцев. Под занавес встречи игроки Латвии забили ещё три гола, установив окончательный счёт встречи — 8:1. Благодаря этой победе латвийцы вышли в плей-офф ЧМ-2026.
Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.
- 26 мая 2026
-
16:20
-
15:59
-
15:58
-
15:42
-
15:41
-
15:21
-
15:12
-
14:41
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:21
-
12:51
-
12:19
-
11:56
-
11:21
-
10:42
-
10:16
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:20
-
07:55
-
07:30
-
07:01
-
06:37
-
06:30
-
06:22
-
03:44
-
03:10
- 25 мая 2026
-
23:54
-
23:43
-
23:28