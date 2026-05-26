Венгрия — Латвия, результат матча 26 мая 2026 года, счет 1:8, ЧМ по хоккею 2026

Латвия разгромила сборную Венгрии в матче чемпионата мира — 2026
Сегодня, 26 мая, прошёл матч группы A в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Венгрии и Латвии. Игра началась в 13:20 мск. Победу со счётом 8:1 во встрече одержали латвийцы.

ЧМ-2026 . Группа A
26 мая 2026, вторник. 13:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 8
Латвия
0:1 Балцерс (Вилманис, Тралмакс) – 09:48 (pp)     0:2 Смирнов – 18:38 (pp)     0:3 Тралмакс (Эгле, Дзиеркалс) – 19:47     0:4 Андерсон (Батня, Крастенбергс) – 27:53 (pp)     0:5 Туманов (Анджанс, Смирнов) – 34:51     1:5 Nemes (Хадобаш, Хорват) – 37:57     1:6 Крастенбергс (Эгле, Анджанс) – 54:44     1:7 Вилманис (Балцерс) – 57:00 (sh)     1:8 Вилманис (Шмитс, Тралмакс) – 58:03    

В первом периоде сборная Латвии забросила венграм три безответных шайбы, дважды отличившись в большинстве, а уже к концу второго периода счёт стал 5:1 в пользу латвийцев. Под занавес встречи игроки Латвии забили ещё три гола, установив окончательный счёт встречи — 8:1. Благодаря этой победе латвийцы вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Календарь матчей чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
