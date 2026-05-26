Норвегия — Дания, результат матча 26 мая 2026 года, счет 4:3 ОТ, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Дании проиграла Норвегии в матче ЧМ-2026
Сегодня, 26 мая, прошёл матч группы B в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретились сборные Норвегии и Дании. Игра началась в 13:20 мск. Победу во встрече одержали норвежцы.

ЧМ-2026 . Группа B
26 мая 2026, вторник. 13:20 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 3
ОТ
Дания
1:0 Коблар (Мартинсен, Брандсегг-Нюгор) – 11:55     1:1 Блихфельд – 27:53     2:1 Мартинсен – 30:42 (pp)     3:1 Коблар (Крогдаль, Косастуль) – 34:00     3:2 Блихфельд (Олесен, Бруггиссер) – 35:02 (pp)     3:3 Русселль (Труэ, Огор) – 59:58     4:3 Брандсегг-Нюгор (Диллинг Хуррёд, Бакке Ольсен) – 60:13    

Счёт открыл нападающий сборной Норвегии Тинус Люк Коблар, который отличился в середине первого периода. Во втором периоде норвежцы и датчане забросили друг другу по две шайбы, однако на последних секундах основного времени сборная Дании счёт сравняла. Игра перешла в овертайм и завершилась благодаря точному броску Микаэля Брандсегг-Нюгора — Норвегия одержала победу (4:3).

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Календарь матчей чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
