Сборная Дании проиграла Норвегии в матче ЧМ-2026

Сегодня, 26 мая, прошёл матч группы B в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретились сборные Норвегии и Дании. Игра началась в 13:20 мск. Победу во встрече одержали норвежцы.

Счёт открыл нападающий сборной Норвегии Тинус Люк Коблар, который отличился в середине первого периода. Во втором периоде норвежцы и датчане забросили друг другу по две шайбы, однако на последних секундах основного времени сборная Дании счёт сравняла. Игра перешла в овертайм и завершилась благодаря точному броску Микаэля Брандсегг-Нюгора — Норвегия одержала победу (4:3).

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.