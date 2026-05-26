Егор Сурин — о дубле в финале Кубка Гагарина: голы забудутся, останется просто счёт

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин заявил, что ради победы в Кубке Гагарина — 2026 был готов не забивать в финальной игре с «Ак Барсом» (3:2). В шестом матче серии Сурин сделал дубль. Всего нападающий набрал 8 (3+5) очков в плей-офф.

«Помню, говорил в начале плей-офф, что можно все раунды не забивать и забросить в финале — и никто тогда не спросит про это. Но я не могу оценить свои две шайбы в финале. Лучшее происходит в раздевалке, лучшее происходило в прошлом году. Примерно в это же время. Все эти голы забудутся. Никто не вспомнит, кто и как забивал. Просто останется счёт. Выигрывает команда, безусловно, проигрывает она же, но я готов был даже и в финале не забивать», — приводит слова Сурина Legalbet.