Егор Сурин — о дубле в финале Кубка Гагарина: голы забудутся, останется просто счёт

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин заявил, что ради победы в Кубке Гагарина — 2026 был готов не забивать в финальной игре с «Ак Барсом» (3:2). В шестом матче серии Сурин сделал дубль. Всего нападающий набрал 8 (3+5) очков в плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Помню, говорил в начале плей-офф, что можно все раунды не забивать и забросить в финале — и никто тогда не спросит про это. Но я не могу оценить свои две шайбы в финале. Лучшее происходит в раздевалке, лучшее происходило в прошлом году. Примерно в это же время. Все эти голы забудутся. Никто не вспомнит, кто и как забивал. Просто останется счёт. Выигрывает команда, безусловно, проигрывает она же, но я готов был даже и в финале не забивать», — приводит слова Сурина Legalbet.

