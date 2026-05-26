Защитник Александр Комаров подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Александр Комаров подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение рассчитано на один год.

Комаров является воспитанником «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне защитник провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился тремя результативными передачами.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 23-летний игрок обороны провёл 129 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-6» и 50 штрафных минутах.

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил «Локомотиву».

Козлов заслужил стать лучшим тренером в КХЛ. Такой игры от «Салавата Юлаева» не ждал никто
