Инсайдер НХЛ: Лавиолетт претендует на пост главного тренера «Эдмонтона» и «Торонто»

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что Питер Лавиолетт может претендовать на вакантную должность главного тренера в «Эдмонтон Ойлерз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я думаю, что Лавиолетт уже поднялся в рейтинге в «Ойлерз». Тот факт, что «Вегас» дал понять, что позволит Брюсу Кэссиди поговорить с «Эдмонтоном», «Лос-Анджелесом» или кем-то ещё не раньше окончания плей-офф, означает, что это произойдёт не раньше, чем команды закончат плей-офф. Мы даже не знаем, дойдёт ли он до этого момента – смягчит ли «Вегас» свою позицию и позволит ли ему провести какие-либо интервью. Я думаю, что, если вы управляете этим процессом со стороны «Ойлерз», вы просто не можете это контролировать. Очевидно, что НХЛ не собирается вмешиваться и что-либо делать от вашего имени, поэтому, естественно, вам приходится рассматривать другие варианты, а их не так уж много», — цитирует Джонстона The Nielson Show.

Лавиолетт не тренировал в НХЛ в прошлом сезоне, это был его первый полный год без работы, за исключением локаута 2004-2005 годов. Затем он провёл два года в АХЛ в качестве главного тренера «Провиденс Брюинз», стал помощником тренера «Бостон Брюинз» в 2000 году, а с сезона-2001/2002 руководил командами «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».