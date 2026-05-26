Защитник сборной Латвии оценил выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира

Защитник сборной Латвии Альберт Шмитс прокомментировал игру со сборной Венгрии и оценил выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею 2026 года.

«Мы сделали то, что от нас требовалось, хотя во втором периоде кое-где немного подсели. Я сегодня тоже сделал голевую передачу, ни в коем случае не расстраиваюсь, что не забил, а поднёс снаряд. Очень хорошо, что в нашей сборной есть кому забивать голы. Понятное дело, что забить свой гол хочет каждый, но нам нужны были в первую очередь три очка, и мы это сделали, едем дальше, в четвертьфинал», — цитирует Шмитса LETA.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.