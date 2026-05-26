Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник сборной Латвии оценил выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира

Защитник сборной Латвии оценил выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира
Комментарии

Защитник сборной Латвии Альберт Шмитс прокомментировал игру со сборной Венгрии и оценил выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею 2026 года.

ЧМ-2026 . Группа A
26 мая 2026, вторник. 13:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 8
Латвия
0:1 Балцерс (Вилманис, Тралмакс) – 09:48 (pp)     0:2 Смирнов – 18:38 (pp)     0:3 Тралмакс (Эгле, Дзиеркалс) – 19:47     0:4 Андерсон (Батня, Крастенбергс) – 27:53 (pp)     0:5 Туманов (Анджанс, Смирнов) – 34:51     1:5 Nemes (Хадобаш, Хорват) – 37:57     1:6 Крастенбергс (Эгле, Анджанс) – 54:44     1:7 Вилманис (Балцерс) – 57:00 (sh)     1:8 Вилманис (Шмитс, Тралмакс) – 58:03    

«Мы сделали то, что от нас требовалось, хотя во втором периоде кое-где немного подсели. Я сегодня тоже сделал голевую передачу, ни в коем случае не расстраиваюсь, что не забил, а поднёс снаряд. Очень хорошо, что в нашей сборной есть кому забивать голы. Понятное дело, что забить свой гол хочет каждый, но нам нужны были в первую очередь три очка, и мы это сделали, едем дальше, в четвертьфинал», — цитирует Шмитса LETA.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Материалы по теме
Латвия разгромила сборную Венгрии в матче чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android