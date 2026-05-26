Губерниев: Роман Ротенберг справится, чтобы снова сделать «Локомотив» чемпионом

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы Романа Ротенберга возглавить ярославский «Локомотив» в КХЛ. Главный тренер ярославской команды Боб Хартли после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры.

«Безусловно, Роман Ротенберг способен быть главным тренером большой команды. Он может тренировать любой клуб в КХЛ. Всё для этого у него есть. Если Ротенберг возглавит «Локомотив», то я этому не удивлюсь. Роман Борисович вполне справится, чтобы снова сделать команду чемпионом», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Ротенберг ранее был главным тренером СКА, из которого его уволили в 2025 году.

