Плющев оценил вероятность россиянина стать президентом Международной федерации хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не считает, что россиянин может стать президентом Международной федерации хоккея. В марте действующий глава организации Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост в октябре.

«Это нереально совершенно. Любая славянская фамилия, особенно с российским паспортом, не будет фигурировать как главное лицо в ИИХФ. Там голосуют люди, которые в общем-то набирают в рот дерьма и плюются в нашу сторону. Что здесь говорить? Поэтому на сегодняшний момент увидеть российского функционера во главе ИИХФ просто нереально», – приводит слова Плющева LiveResult.

Напомним, сборные России и Беларуси по хоккею отстранены от международных соревнований с 2022 года.