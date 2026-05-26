Главная Хоккей Новости

Плотников: спорт — это всегда борьба с собой, победа над собой, а уже потом над другими

Плотников: спорт — это всегда борьба с собой, победа над собой, а уже потом над другими
Нападающий СКА Сергей Плотников заявил, что спортсмену нужно постоянно держать себя в тонусе и преодолевать самого себя.

«Спорт – это всегда борьба с собой, победа над собой, а уже потом над другими. Неважно, куда ты приходишь – в зал, на лёд. Если нужно определённое количество упражнений сделать, обещаешь себе, что меньше не сделаешь. Если нужно куда-то добежать, обещаешь, что добежишь. Для спортсмена естественно хотеть победить в любом деле, за которое он берётся.

Хоккей – постоянный вызов. Он подталкивает, заставляет держать себя в руках, не опускать планку. Если ты этого не будешь делать, наберёшь лишние килограммы, станешь медленным, неповоротливым», — цитирует Плотникова Sports.ru.

