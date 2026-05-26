«Югра» обыграла «Химик» в финальной серии и стала обладателем Кубка чемпиона России

Сегодня, 26 мая, в Ханты-Мансийске завершился пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местная «Югра» принимала воскресенский «Химик». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Югра», одержали хозяева со счётом 4:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Югры», которая стала обладателем Кубка чемпиона России.

На 38-й минуте нападающий «Югры» Максим Казаков забил первый гол с передач Алексея Макеева и Кирилла Кадышева. На 46-й минуте Макеев забросил вторую шайбу хозяев. На 57-й минуте Макеев оформил дубль. На 58-й минуте Вадим Фаттахов забросил шайбу в пустые ворота.

В полуфинальной серии «Югра» обыграла альметьевский «Нефтяник» в семи матчах. «Химик» оказался сильнее новокузнецкого «Металлурга» в шести матчах. Новокузнецкий клуб стал обладателем бронзовых медалей.