Югра — Химик, результат матча 26 мая 2026 года, счет 4:0, плей-офф ВХЛ 2025-2026 (финал, Кубок чемпиона России)

«Югра» обыграла «Химик» в финальной серии и стала обладателем Кубка чемпиона России
Сегодня, 26 мая, в Ханты-Мансийске завершился пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местная «Югра» принимала воскресенский «Химик». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Югра», одержали хозяева со счётом 4:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Югры», которая стала обладателем Кубка чемпиона России.

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
26 мая 2026, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 0
Химик
Воскресенск
1:0 Казаков (Макеев, Кадышев) – 37:51 (5x4)     2:0 Макеев (Попов, Подкорытов) – 45:50 (5x5)     3:0 Макеев (Удот) – 56:37 (5x5)     4:0 Фаттахов – 57:56 (en)    

На 38-й минуте нападающий «Югры» Максим Казаков забил первый гол с передач Алексея Макеева и Кирилла Кадышева. На 46-й минуте Макеев забросил вторую шайбу хозяев. На 57-й минуте Макеев оформил дубль. На 58-й минуте Вадим Фаттахов забросил шайбу в пустые ворота.

В полуфинальной серии «Югра» обыграла альметьевский «Нефтяник» в семи матчах. «Химик» оказался сильнее новокузнецкого «Металлурга» в шести матчах. Новокузнецкий клуб стал обладателем бронзовых медалей.

Турнирная сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Официально
ВХЛ возбудила производство по поводу поведения болельщиков «Югры» в матче с «Химиком»
