США — Австрия, результат матча 26 мая 2026 года, счет 4:1, ЧМ по хоккею 2026

Сборная США одержала уверенную победу над Австрией и попала в 1/4 финала ЧМ-2026 по хоккею
Сегодня, 26 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа A
26 мая 2026, вторник. 17:20 МСК
США
Окончен
4 : 1
Австрия
1:0 Клифтон (Борген, Стивз) – 05:34     2:0 Уфко (Новак) – 06:19     3:0 Коттер (Оливье, Борген) – 21:07     4:0 Ткачук – 31:52 (pp)     4:1 Швингер (Майер, Wallner) – 36:10    

За сборную США заброшенными шайбами отметились Коннор Клифтон, Райан Уфко, Пол Коттер и Мэттью Ткачук. Единственную шайбу в составе сборной Австрии при счёте 0:4 забросил Симеон Швингер.

Американская сборная гарантировала себе четвёртое место в группе А и сыграет в четвертьфинале с победителем группы В.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. США и Венгрия выступают в группе А с командами Латвии, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и Германии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
КХЛ подарила нам настоящий праздник. ЧМ на её фоне — деградация и уныние
