Словакия проиграла Швеции и не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 26 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словакии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 4:2.

На пятой минуте матча счёт открыл хоккеист сборной Словакии Мартин Хромьяк. За четыре минуты до конца первого периода Антон Фронделль сравнял счёт. Во втором периоде шведская сборная забросила ещё две шайбы — отличились Якоб Сильверберг и Ивар Штенберг. Словаки до конца второго периода смогли сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу Марека Гривика. За полторы минуты до конца матча Оливер Экман-Ларссон забил гол в пустые ворота.

Швеция заняла четвёртое место в группе В и в четвертьфинале сыграет с победителем группы А. Словакия не смогла пробиться в плей-офф, завершив групповой этап на пятом месте.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Норвегия и Швеция выступают в группе B с командами Дании, Канады, Италии, Словении, Словакии и Чехии.