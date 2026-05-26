Швеция — Словакия, результат матча 26 мая 2026 года, счет 4:2, ЧМ по хоккею 2026

Словакия проиграла Швеции и не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
Сегодня, 26 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словакии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 4:2.

ЧМ-2026 . Группа B
26 мая 2026, вторник. 17:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 2
Словакия
0:1 Хромьяк (Сикора, Кох) – 04:54     1:1 Фронделль (Перссон, Экхольм) – 16:01     2:1 Сильверберг (Грундстрём, Ларссон) – 22:50     3:1 Штенберг (Рэймонд, Бьёрк) – 30:56     3:2 Гривик (Фашко-Рудаш, Росандич) – 36:39 (pp)     4:2 Экман-Ларссон – 58:45    

На пятой минуте матча счёт открыл хоккеист сборной Словакии Мартин Хромьяк. За четыре минуты до конца первого периода Антон Фронделль сравнял счёт. Во втором периоде шведская сборная забросила ещё две шайбы — отличились Якоб Сильверберг и Ивар Штенберг. Словаки до конца второго периода смогли сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу Марека Гривика. За полторы минуты до конца матча Оливер Экман-Ларссон забил гол в пустые ворота.

Швеция заняла четвёртое место в группе В и в четвертьфинале сыграет с победителем группы А. Словакия не смогла пробиться в плей-офф, завершив групповой этап на пятом месте.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Норвегия и Швеция выступают в группе B с командами Дании, Канады, Италии, Словении, Словакии и Чехии.

