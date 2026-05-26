Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии.

В группе А в плей-офф турнира попали сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Американская сборная заняла четвёртое место, латвийская — третье. Сборные Швейцарии и Финляндии в последнем матче группового этапа в очном противостоянии решат, кто займёт первое место в группе.

В группе В в четвертьфинал квалифицировались сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции. Шведская сборная заняла четвёртое место в группе, Канада гарантировала себе первое место. Остальные места будут известны после завершения последнего матча в группе между национальными командами Канады и Чехии.

Матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею пройдут 28 мая.