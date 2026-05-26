Канада сыграет с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2026 года

Стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии. В группе А в плей-офф турнира попали сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. В группе В в четвертьфинал квалифицировались сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции.

На данный момент определилась одна пара 1/4 финала, в которой встретятся сборные США и Канады. Остальные пары определятся после завершения последних матчей группового этапа.

Напомним, в последний раз эти сборные встречались в финале Олимпийского хоккейного турнира. Тогда в дополнительное время со счётом 2:1 победу одержала американская сборная. Сборная США также является действующим чемпионом мира.