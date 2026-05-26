Серебряков: «Авангарду» не хватило инстинкта убийцы, такого человека, как Саша Радулов

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков поделился мыслями о поражении от «Локомотива» (3-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

– С момента вылета «Авангарда» из плей-офф прошло больше двух недель, уже получилось отпустить этот результат?

– Безусловно, до сих пор обидно. Естественно, это колоссальный опыт, но через душевную боль. Через это надо пройти, сделать правильные выводы, извлечь уроки и двигаться дальше.

– Понятно, что все топ-клубы думают только о Кубке Гагарина, но тем не менее «Авангарду» удалось дойти до седьмого матча полуфинала. Как оцениваете такой результат?

– Если бы серия закончилась так же, но при других обстоятельствах, то оценка могла быть лучше. А так мы вели 3-1, оставалось не так много времени до победы, но в итоге проиграли. Но вообще у нас было много новых ребят, человек 14-15. Поэтому команда долго привыкала к требованиям Ги Буше и мы только ближе к декабрю начали понимать и выполнять тренерскую установку. Отсюда пришли и результаты.

Не хватило и инстинкта убийцы, спокойствия, такого человека, как Саша Радулов, который может успокоить всех. Тяжело гадать, но в любом случае это станет колоссальным опытом для всех нас, – цитирует Серебрякова «Матч ТВ».