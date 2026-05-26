Нападающий Алексей Чуркин продлил контракт с ЦСКА на два года, до конца сезона-2027/2028.

22-летний хоккеист дебютировал в КХЛ в сезоне-2024/2025. Всего за ЦСКА Алексей сыграл 59 матчей и набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+6». В ВХЛ Чуркин провёл 65 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.

По итогам чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Во втором раунде плей-офф московская команда уступила «Авангарду» со счётом 1-4 в серии.