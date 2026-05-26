Роман Ротенберг: я посмотрел все тренировки, изучил все упражнения и тактику тренеров

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, ранее возглавлявший СКА, поделился мыслями о тренерской работе.

«Это любовь и связь с хоккеем с детства. Все годы, когда я работал менеджером, занимаясь спортивной составляющей, подбором игроков, я с того момента все тренировки, которые были у команды, за эти 10 лет, я посмотрел все тренировки.

Просто смотрел всё, изучал все тренировки – каждого тренера, с которым я работал. Мне посчастливилось – я отработал с самыми известными специалистами, изучил все их упражнения, тактику, мне это было интересно. Я все упражнения записывал. Мне помогал Владимир Юрзинов, с которым я близко общаюсь. Другие ребята, аналитики, мы всё на видео снимали.

Когда сформировалось понимание, в какой хоккей мы бы хотели играть, чтобы это развивало команду, чтобы болельщики приходили… На том моменте, там пандемия, заболели тренеры, мне дали возможность встать на лавку, поработать, благодарен судьбе, что так произошло. Это совершенно другое. Это сложнее намного, это большие риски, ты отвечаешь результат.

И когда команда играет и побеждает, ребята получают удовольствие от игры, и приходят, говорят: «Спасибо, что дали хорошее упражнение, это развивает». И это самое лучшее ощущение в жизни. Это невозможно сравнить с другим успехом в качестве менеджера, руководителя – это другой уровень.

Когда сам начинаешь тренировать, не всё получается сразу. Ты не можешь донести все свои мысли. Я против того, чтобы возглавлять команду по ходу сезона. Были такие предложения, но я против этого. Это неправильно. Команду надо брать с нуля и формировать с летних сборов, вести, желательно это делать годами. Выстроить правильную систему игры – это огромная работа, – сказал Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову на Rutube-канале.