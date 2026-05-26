Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Сегодня президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас объявил о продлении контракта с российским нападающим Евгением Малкиным сроком на один год. Соглашение действует до сезона-2026/2027 с зарплатой в $ 5,5 млн.

В текущем сезоне-2025/2026 Малкин провёл 56 игр за «пингвинов» с учётом плей-офф Кубка Стэнли, набрав 61 (19+42) очко. Евгений выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В сезоне-2012/2013 Малкин играл за родной «Металлург».

Малкин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Россиянин провёл все 20 своих сезонов в НХЛ в составе «Питтсбурга», где он входит в тройку лучших в истории команды по всем основным статистическим показателям, включая количество сыгранных матчей (1269, 2-е место), голов (533, 3-е место), передач (874, 3-е место), очков (1407, 3-е место), голов в большинстве (187, 3-е место), победных голов (89, 2-е место) и голов в овертайме (14, 2-е место). Только Сидни Кросби (21) провёл больше сезонов в свитере «Пингвинз».